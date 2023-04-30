4 قتلى فى تصادم طائرتين خفيفتين شمال إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية مقتل أربعة ركاب، اليوم الأحد، بعد تصادم طائرتين خفيفتين في السماء قرب مطار في شمال شرق البلد.

وقالت حكومة إقليم كاتالونيا إن عناصر الإطفاء عثروا على طائرة محترقة في غابة قرب مطار "مويا" شمال مدينة برشلونة، بعد تلقيهم إخطارا من شخص شاهد سقوطها.

وأضافت الحكومة: "بمجرد إخماد الحريق، عثر عناصر الإطفاء على جثتين داخل الطائرة الخفيفة"

وبعد ساعات، عثر عناصر الإطفاء على طائرة خفيفة ثانية تحطمت على بعد 300 متر من الأولى وعلى متنها جثتان.

وتعتقد السلطات التي فتحت تحقيقا أن الطائرتين تصادمتا في الأجواء.