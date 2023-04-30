اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 09:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

4 قتلى فى تصادم طائرتين خفيفتين شمال إسبانيا

الأحد، 30 أبريل 2023 08:48 م
4 قتلى فى تصادم طائرتين خفيفتين شمال إسبانيا الشرطة الاسبانية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الإسبانية مقتل أربعة ركاب، اليوم الأحد، بعد تصادم طائرتين خفيفتين في السماء قرب مطار في شمال شرق البلد.

وقالت حكومة إقليم كاتالونيا إن عناصر الإطفاء عثروا على طائرة محترقة في غابة قرب مطار "مويا" شمال مدينة برشلونة، بعد تلقيهم إخطارا من شخص شاهد سقوطها.

وأضافت الحكومة: "بمجرد إخماد الحريق، عثر عناصر الإطفاء على جثتين داخل الطائرة الخفيفة"

وبعد ساعات، عثر عناصر الإطفاء على طائرة خفيفة ثانية تحطمت على بعد 300 متر من الأولى وعلى متنها جثتان.

وتعتقد السلطات التي فتحت تحقيقا أن الطائرتين تصادمتا في الأجواء.

 

 


السلطات الاسبانية

مطار اسبانى

كاتالونيا

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

سلطات إسبانيا تضبط أكبر كمية من الماريجوانا على الصعيد الدولى.. صور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:00 ص

الشك بالإبرة لغز جديد يحير أوروبا.. شكاوى من تعرض نساء وفتيات للوخز فى النوادى الليلية.. سلطات إسبانيا تحقق فى 50 شكوى.. فرنسا تعتقل مجموعة من الرجال.. وهولندا تحكم على أول شخص مسؤول عن غرز إبرة لامرأة بالسجن

السبت، 06 أغسطس 2022 04:00 ص

سلطات إسبانيا تنشر صورة للمتهم الهارب بأحداث باريس متنكرا بباروكة ونظارة

السبت، 21 نوفمبر 2015 11:51 ص

سلطات اسبانيا تعترض 232 مهاجرا على ظهر 23 قاربا

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014 12:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة