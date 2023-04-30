وزير الدولة للإنتاج الحربى يشارك فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب

كما يستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، بحسب بيان صحفى للوزارة، الهيكل التنظيمي للوزارة وأبرز جهودها في الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني ومشاركتها في العديد من المشروعات التنموية بالدولة بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية للوزارة.