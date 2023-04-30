وزير الدولة للإنتاج الحربى يشارك فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب

يشارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والذي سيستعرض خلاله مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
كما يستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، بحسب بيان صحفى للوزارة، الهيكل التنظيمي للوزارة وأبرز جهودها في الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني ومشاركتها في العديد من المشروعات التنموية بالدولة بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية للوزارة.
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