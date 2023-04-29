مطار مرسى علم الدولى يستقبل 38 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، على مدار ساعات اليوم السبت، 38 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 138 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت حتي الجمعة المقبلة .

تقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، بتسهيل إجراءات الوصول إلى الركاب الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى وصولهم إلى الفنادق المختلفة المطلة على شاطئ البحر الأحمر للاستمتاع بإجازاتهم.

وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 38 رحلة طيران بينها 14 رحلة من بولندا، و7 رحلات من ايطاليا، و7 من التشيك، و6 من المانيا، ورحلة من النمسا، ورحلة من سويسرا واخرى من فرنسا وهولندا وبلجيكا .

كما تبين أن الرحلات الأسبوعية التى تبلغ 138 رحلة طيران تصل خلال الاسبوع من 11 دولة أوروبية مختلفة أغلبها وصولا البولنديين والتشيك والألمان ثم الايطاليين، حيث تقوم السلطات المختصة بإنهاء إجراءات وصولهم للاستمتاع بالبحر الأحمر.