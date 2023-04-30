محافظ الإسكندرية: تنفيذ 19 قرار إزالة مع بدء الموجة الـ 21 لإزالة التعديات

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها؛ وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لبدء المرحلة الأولى من الموجة 21 لازالة التعديات على أراضي الدولة، والتي بدأت اعتبارا من 29 مارس و تنتهي 19 مايو ، مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن موجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة 21 مستمرة بشكل يومي، وموجة الازالة 21 بتنفيذ 19 قرار إزالة لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للادارة المركزية للموارد المائية و الري بمساحة إجمالية 2 قيراط 6.58 سهم عبارة عن أسوار بالمخالفة للقانون ووضع مواسير صرف بنطاق مركز ومدينة برج العرب.