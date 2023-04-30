محافظ الإسكندرية يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: سبيل الأمة للتقدم وتحقيق التنمية

الإسكندرية جاكلين منير

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وهنأ عمال مصر عامة وعمال الإسكندرية خاصة، مؤكدا أنهم سبيل الأمة للتقدم والرقى، وأن العمل هو الركيزة الأساسية لنهضة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات.

وأعرب المحافظ أن عمال مصر نموذج يحتذى به فى العمل والإخلاص على مر التاريخ فقد أثبتوا للعالم قدرتهم على البذل والعطاء والجد والاجتهاد من أجل وطنهم.

وأوضح أن مصر فى حاجة إلى تفانى أبنائها فى العمل كل فى موقعه ، فإن الأمم لا تبنى ولا تتقدم إلا بعزيمة وإخلاص وعطاء أبنائها، وأننا نجدد العهد والوعد بأن نبذل المزيد من الجهد والعطاء لينعم الشعب المصرى العظيم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام.