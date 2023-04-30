محافظ أسيوط يستقبل وزير التعليم العالى لافتتاح منشآت جامعية

أسيوط - هيثم البدرى

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المنشآت بجامعة أسيوط، وحضور عدد من الفعاليات وعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أيمن فريد حمزة مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتأهيل لسوق العمل وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

ورحب المحافظ بوزير التعليم العالي معرباً عن سعادته بتواجده بمحافظة أسيوط عاصمة الصعيد، وذلك لتفقد عدد من المنشآت بجامعة أسيوط والمشاركة في فعاليات وجلسات وورش عمل، لافتاً إلى التعاون المثمر بين المحافظة وجامعة أسيوط التي تعتبر من أعرق الجامعات المصرية، وهو ما يظهر جلياً في مشاركة الجامعة في المشروعات التنموية والقومية ومعظم الأنشطة والفعاليات التي تحدث على أرض المحافظة، حيث تعتبر شريكا أساسيا فى عملية التنمية بما تملكه من إمكانيات وكوادر علمية وبشرية، فضلاً عن تقديم كل أوجه الدعم للمحافظة ومشاركتها وتنظيمها للأنشطة الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها للمواطن في الصعيد وليس في محافظة أسيوط فحسب، مشيراً إلى زيادة عدد الجامعات بالمحافظة إلى 6 جامعات مصرية (حكومية وأهلية وخاصة) تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحيث تقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لا تقل عن النظم العالمية وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية ولتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ومن المقرر أن تضمن الزيارة تفقد مستشفى الإصابات وافتتاح فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وافتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني فضلاً عن عرض توضيحي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتوقيع بروتوكولات تعاون تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، بالإضافة إلى عقد جلسة المجلس الأعلى للجامعات وورش عمل "جانب التوظيف والربط بسوق العمل و"الابتكار والريادة والأعمال" و"قانون التعليم العالي الموحد" ، كما سيتم افتتاح المحلب الآلي بالمزرعة وزيارة المستشفى البيطري والمدينة الطبية وزيارة جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة.