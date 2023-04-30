ضبط 20 طن هوالك زيوت طعام يعاد تدويرها داخل مصنع بطنطا

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية بناءا علي تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة قادها وكيل وزارة التموين، ,تمكنت الحملة من ضبط 20 طن زيوت مستعملة و538 كجم مادة الدياتوميت تستخدم لتبييض وترشيح الزيوت القديمة ومعدات والات داخل مصنع بطنطا.

كانت معلومات قد وردت عن قيام صاحب مصنع بطنطا باستخدام هوالك زيوت الطعام ويضيف عليها مادة الدياتوميت التى تستخدم لترشيح الزيوت وتبيضها وإعادة تدويرها مرة أخرى من أجل تحقيق مكاسب مالية كبيرة، تم تشكيل حملة لضبط المصنع وتم ضبط الكميات من الزيوت والات وومواد تضاف علي الزيوت الهوالك، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.