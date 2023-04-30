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توريد 18 ألفا و168 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

الأحد، 30 أبريل 2023 01:18 ص
توريد 18 ألفا و168 طن قمح للشون والصوامع بالغربية توريد القمح
الغربية - عادل ضرة

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أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين توريد 18 ألفا و168 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.
 
وأوضحت المديرية أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم 2040,970 طنا، وبلغ ما سبق توريده 4323,666 طنا بإجمالي 6364,636 طنا، واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 1814,491 طنا وبلغ ما سبق توريده 5927,251 طنا، بإجمالي 7741,742 طنا، كما استقبلت شون الشركة المصرية القابضة اليوم 806,680 طنا، وبلغ ما سبق توريده 3255,886 طنا بإجمالي 4062,566 طنا.
 
وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 4662,141 طنا، وبلغ ما سبق توريده 13506,803 أطنان، بإجمالي 18168,944 طنا.

محافظة الغربية

تموين الغربية

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حصاد القمح

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