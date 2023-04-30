سيدة تواجه تهمة الاعتداء على ضباط أمن مطار بالهند بسبب "عصير التفاح"

كتب خالد إبراهيم

ألقت الشرطة الهندية القبض على امرأة من أركنساس بتهمة الاعتداء على 3 من موظفى إدارة أمن النقل فى مطار فينكس سكاى هاربور الدولى بعد نزاع حول عصير التفاح، وقال مسؤولو إدارة أمن النقل، إن مكياه كولمان، البالغة من العمر 19 عامًا، هاجمت الضباط أثناء مرورها بأمن المطار قبل الساعة السادسة من صباح الثلاثاء الماضى بقليل، وأظهرت وثائق المحكمة أن كولمان انزعجت لأن ضباط إدارة أمن المواصلات أخذوا عصير التفاح الخاص بها أثناء مرورها بالأمن لأن كميات كبيرة من السوائل غير مسموح بها.

صاحبة الواقعة تحاول استرداد العصير

وبحسب ما ورد، كانت كولمان صاخبة وهى تحاول استرداد العصير من صندوق التخلص من النفايات ولكن تم دفعها بعيدًا بواسطة إدارة أمن النقل، بحسب ما ذكره موقع news18 الهندى.

تم استدعاء شرطة فينيكس إلى مكان الواقعة واحتجزت كولمان، وقالوا إن كولمان، من ليتل روك، تواجه الآن عدة اتهامات بجنح الاعتداء، وتهمة واحدة تتعلق بضرر جنائى وتهمة جنائية منخفضة المستوى تتعلق بالاعتداء المشدد.



عصير تفاح

هجوم جسدى غير مبرر ووقح

المتحدثة باسم إدارة أمن المواصلات لورى دانكرز وصفت الواقعة بأنها "هجوم جسدى غير مبرر ووقح" وقالت إن الحادث تسبب فى إغلاق نقطة التفتيش، مما أجبر حوالى 450 مسافرًا على الذهاب إلى نقطة تفتيش أخرى لفحصهم الأمنى.

نُقل اثنان من العملاء إلى المستشفى لتلقى العلاج من إصابات لم يُكشف عنها قبل إطلاق سراحهما، وفقًا لمسئولى إدارة أمن المواصلات، مؤكدين على أن أى تهديد أو إساءة لفظية أو عنف جسدى تجاه موظفى إدارة أمن المواصلات يمكن أن يؤدى إلى عقوبات جنائية وغرامات تصل إلى ما يقرب من 22 ألف دولار.