اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة ضحايا تسرب غاز فى الهند لـ 11 شخصا

الأحد، 30 أبريل 2023 10:25 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا تسرب غاز فى الهند لـ 11 شخصا الشرطة الهندية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأحد، أن 11 شخصًا لقوا حتفهم وتم نقل 4 آخرين إلى المستشفى بعد الإبلاغ عن تسرب مفاجئ للغاز في منطقة جياسبورا بمدينة لوديانا صباح اليوم.

وذكرت صحيفة ذا تايم أوف إنديا المحلية أنه تم إغلاق المنطقة بأكملها من قبل مسؤولي الشرطة وتم استدعاء رجال الإطفاء للإنقاذ، وبحسب مكتب العلاقات العامة بالمنطقة، فقد 11 شخصًا أرواحهم في الحادث بينما يخضع أربعة آخرون للعلاج.

وأبلغ مسؤولو الإطفاء أنهم تلقوا مكالمة في حوالي الساعة 7.15 صباحًا حول تسرب الغاز والوفيات المفاجئة حيث هرعوا إلى المكان لكن الناس كانوا مستلقين على جانب الطريق فاقدين للوعي.


الهند

تسرب غاز

غاز

منطقة جياسبورا

مدينة لوديانا



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