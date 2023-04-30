اليوم السابع
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رئيس وزراء اليابان: مصر تلعب دورا هاما فى ضمان استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا

الأحد، 30 أبريل 2023 03:15 م
رئيس وزراء اليابان: مصر تلعب دورا هاما فى ضمان استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا رئيس وزراء اليابان
كتب سمير حسنى

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قال فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، أنه بحث مع الرئيس السيسى عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، مشددا على أن مصر تلعب دورا مهما فى ضمان الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

أكد كيشيدا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بقصر الاتحادية، دعم بلاده لمشروعات التنمية فى مصر.

 

عن الوضع فى السودان، أضاف رئيس وزراء اليابان: تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة فى السودان واتفقنا على ضرورة استئناف عملية نقل السلطة، معربا عن استعداد بلاده لتقديم مساعدات عاجلة للنازحين من السودان إلى الدول المجاورة.


رئيس وزراء اليابان

الرئيس السيسي

السودان

مصر



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