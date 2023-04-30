رئيس الوزراء يستقبل نظيره اليابانى بالمتحف المصرى الكبير ويعقدان مؤتمرا صحفيا

كتبت هند مختار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، "فوميو كيشيدا"، رئيس وزراء اليابان، بالمتحف المصرى الكبير، بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

واصطحب الدكتور مصطفى مدبولى "فوميو كيشيدا" فى جولة بالمتحف المصرى الكبير، حيث تفقدا مجسم المتحف، والبانوراما الزجاجية، والمسلة الخارجية، ثم وقع كل من رئيسى وزراء البلدين فى سجل الزوار، وقدم رئيس الوزراء هدية تذكارية فوميو كيشيدا، بها مستنسخ أثرى لمركب الشمس.

وعقب ذلك، عقد رئيسا وزراء مصر واليابان مؤتمرا صحفيا مشتركا، استهله الدكتور مصطفى مدبولى بالترحيب"فوميو كيشيدا" فى المتحف المصرى الكبير، هذا المشروع العظيم الذى يعد بمثابة نموذج ناجح للشراكة والتعاون بين مصر واليابان، متوجها" كيشيدا" وللحكومة اليابانية بخالص الشكر والتقدير على مساهمتها فى هذا المشروع العملاق.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء اليابانى بأن يشهد حفل الافتتاح الرسمى لهذا المشروع الضخم، وقال: نتطلع إلى تحديد موعد الافتتاح بالتنسيق مع دولتكم، ونشكر سيادتكم على تشريفكم اليوم فى هذه الزيارة التاريخية التى سعدنا بها".

من جانبه، أعرب فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، فى مستهل حديثه عن سعادته بإتاحة الفرصة له لزيارة المتحف المصرى الكبير خلال زيارته الحالية لمصر، وتفقد الموقع الذى تُجرى فيه عمليات ترميم مراكب الشمس من خلال منظمة يابانية غير هادفة للربح، تلك المراكب التى كانت تجاور الأهرامات الثلاثة التى تعتبر أحد رموز الحضارة المصرية القديمة.

وخلال حديثه، أشار رئيس وزراء اليابان إلى أن المتحف المصرى الكبير، يُعد رمزًا للتعاون بين مصر واليابان، متطلعا إلى افتتاح هذا الصرح العظيم الذى سيكون أكبر المتاحف فى العالم، بما يضمه من كنوز الحضارة المصرية القديمة.

كما أشار "كيشيدا" إلى أنه تعرف على أسلوب العرض الحديث لمحتويات ومقتنيات المتحف المصرى الكبير فى المبنى الفرعى له، والذى سيمكن زائرى المتحف من مشاهدة مراحل عملية ترميم مراكب الشمس، مُبديا إعجابه بهذا العرض.

وفى الوقت نفسه، أوضح فوميو كيشيدا، أن التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين لإقامة المتحف المصرى الكبير يعود تاريخه إلى عام 2006، لافتا إلى أن مركز ترميم الآثار المجاور للمتحف يتعاون الخبراء اليابانيون المبعوثون من قبل منظمة التعاون اليابانى للتعاون الدولى "جايكا"، مع الجانب المصرى لصيانة وترميم الآثار التى سيتم عرضها من خلال المتحف المصرى الكبير، منوهًا إلى استمرار التعاون، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية لإدارة المتحف بعد افتتاحه، وتعزيز قدرات عرض الآثار به.

ولفت رئيس وزراء اليابان إلى ما تم اليوم بشأن الوثيقة التى تم توقيعها بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المتعلقة بالدفعة الثالثة للتمويل اليابانى لإقامة الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الجارى إنشاؤه حاليا، والذى سيربط وسط القاهرة بمنطقة الأهرامات، ويكون له محطة مجاورة للمتحف المصرى الكبير، وهو ما سيسهم فى نقل أعداد كبيرة من السائحين إلى هذا المتحف.

كما أكد فوميو كيشيدا حرص بلاده على استمرار علاقات التعاون الطبية مع مصر، على مستوى القطاعين العام والخاص فى مختلف المجالات.