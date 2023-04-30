اليوم السابع
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حي المناخ ببورسعيد يسعى ليكون الحى الأخضر الأول فى المحافظة.. صور

الأحد، 30 أبريل 2023 11:00 م
حي المناخ ببورسعيد يسعى ليكون الحى الأخضر الأول فى المحافظة.. صور رئيس المناخ خلال مروره بالمشتل
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أنه يسعى بكافة الجهود ليكون الحي الأخضر الأول في المحافظة، وذلك من خلال زيادة المساحات الخضراء في كل المناطق، وتوعية الأهالي بذلك أيضاً. 
 
وأضاف رئيس حي المناخ، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك حملات توعوية لأهالي الحي بالحفاظ على المساحات الخضراء من الحدائق وغيرها، وتشجيعهم أيضاً على وجود الزراعات في الأماكن المحيطة بمنازلهم للحفاظ على البيئة في الحي. 
 
واستهل الدكتور منصور بكري، اليوم السبت، جولاته الميدانية لهذا الأسبوع بمتابعة سير العمل بإدارة الحدائق برئاسة المهندسة نهي البدوي بداية من تفقد مشتل الحي الكائن بمنطقة العاشر من رمضان ومرورا برفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطي والأحواض بكافة مناطق وشوارع الحي. 
 
ووجه "بكري" خلال جولته بالتوسع في رعاية الشتلات المنزرعة بالمشتل والذي تبلغ مساحته 1890 متر مربع، مع التنوع في إنتاج كافة الأشجار ،وعمل جزء لإنتاج النجيلة الطبيعية لاستخدامها في رعاية المسطحات والحدائق.
 
كما وجه رئيس حي المناخ بزراعة واستخدام أشجار البونسيانا الموجودة بالمشتل في المسطحات الخضراء بعدد من مناطق الحي.
 
يأتي ذلك تزامنا مع ،إستعداد الحي لاستقبال موسم صيف 2022، وتماشياً مع خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطي بشوارع الحي.
الأشجار والزراعات بالمشتل
الأشجار والزراعات بالمشتل

المشتل بالحي
المشتل بالحي

رئيس المناخ خلال مروره بالمشتل
رئيس المناخ خلال مروره بالمشتل

زراعة المسطحات في الحي
زراعة المسطحات في الحي

شوارع حي المناخ
شوارع حي المناخ

مشتل حي المناخ
مشتل حي المناخ

مشتل مناخ بورسعيد
مشتل مناخ بورسعيد
 

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