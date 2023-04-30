حملات نظافة وتطهير بيارات الصرف الصحى بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، حملات نظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة، وحملات رفع كفاءة الإنارة بالشوارع، وتطهير بيارات الصرف الصحى بمدن وقرى المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تفقد اللواء محمد عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحمله الميكانيكية ومعدات قطاع النظافة والتجميل، وعاين المعدات الثقيلة والسيارات وسيارة المكبس والآلات والجرارات، والمكنسة، تمهيداً لبدء العمل اليومى، كما تابع أعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، انتظام سير العمل بمجمع مواقف سيارات الأجرة بالمدينة، وتكثيف المتابعة وتوفير السيارات واتوبيسات النقل الجماعي ومينى باصات، لعدم تكدس المواطنين بالموقف ، كما تابع أعمال النظافة اليومية بميادين وشوارع الحامول.

وأكد أحمد علي عيسي، رئيس مدينة سيدي غازي ، على الارتقاء بمنظومة النظافة العامة وأعمال الإنارة والاهتمام بكافة أحياء وشوارع مدينة سيدي غازي، ونقل تجمعات القمامة من النقط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج سيدي غازي.

وأشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الصيانة الوقائية، وتطهير بيارات الصرف الصحي و صفايات الأمطار، وتطهير المطابق الرئيسيه والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحى وتغير الأغطية التالفة وتطهير البيارات من الرمال والمخلفات بالطريق العام وشوارع المدينة وذلك لرفع كفاءة المرافق العامة.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه أعمال النظافة بالمدينة والقرى حيث تم عمل حملات نظافة مكبرة بجميع أحياء المدينة والقرى، شملت الحملات أعمال رفع تراكمات القمامة من أماكن التجميع والصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، ورفع تجمعات القمامة من الأحياء والأتربة من جانبى الأرصفة، ورفع كافة المعوقات التي تعوق حركة السير بالشوارع الرئيسية.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية، ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة.