محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال باراتايكوندو مطوبس لحصولهم على المركز الثاني ببطولة الجمهورية

كفر الشيخ – محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أبطال باراتايكوندو نادى مطوبس الرياضى ، "القادرون باختلاف" لحصولهم على المركز الثاني في الترتيب العام على مستوى بطولة الجمهورية للباراتايكوندو "كروجي وبومزا" التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي قارون بمحافظة الفيوم لكل الإعاقات، بالاضافة لحصد الأبطال ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية في "الكروجى" و 4 ذهبيات وفضية في "الجنويور و الكاديت البومزا".

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر لأسر اللاعبين ومشرفيهم ومدربيهم، ولوكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور عزت محرووس، ولمجلس إدارة النادي بقيادة أشرف فليفل، رئيس مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني بقيادة كابتن محمود الشهاوي، مدرب ومكتشف الأبطال.

الأبطال الحاصلون على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وهم "طلعت عبد النبي حاصل على ذهبيتين، منه الشطلاوي حصلت على ذهبيتين، عبدالرحمن جمعة حاصل على ذهبية وفضيه، وسارة زغلول محققة ذهبية و فضية، وجودة خباطه حاصدة ذهبية وبرونزية".