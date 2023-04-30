حملات توعية حول أهمية مياه الشرب النقية وتركيب وصلات فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلق فرع جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، عدة حملات إلكترونية، تستهدف التوعية حول أهمية مياه الشرب النقية النظيفة، ونشر وتعريف المواطنين بحجم سلوكيات الحفاظ على مياه الشرب.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من الحملة تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية وذلك من خلال تحفيز وتشجيع المواطنين على التبرع لتركيب أكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار شعبان إلى أن المواطن يستطيع المشاركة من خلال التبرع بسهم وصلة المياه 250جنيه، أو على أقساط ممتدة تصل لمده 15 شهر بمبلغ 360 جنيه شهريا بدلًا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه.

وأضاف "شعبان"، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة كفرالشيخ، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وقامت جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.

وأعلنت جمعية الأورمان بكفرالشيخ، الأسبوع الماضي، الانتهاء من توزيع كراتين المواد الغذائية واللحوم بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي،لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتم توزيع آلاف من كراتين المواد الغذائية على مستوى جميع مراكز محافظة كفر الشيخ بالمجان، وشمل التوزيع الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على كاهل هذه الأسر وإدخال الفرحة إلى قلوبهم وتوفير السلع الأساسية لهم.