اليوم السابع
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تضامن الغربية: دعم 2800 أسرة بمشروعات التمكين الاقتصادى

الأحد، 30 أبريل 2023 11:48 ص
تضامن الغربية: دعم 2800 أسرة بمشروعات التمكين الاقتصادى أحد المستفيدين من المشروع
الغربية ــ محمد طارق

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية، بالمشاركة مع مكتب مشروعات الأورمان عن دعم 2800 أسرة فى جميع مراكز المحافظة، وذلك من خلال تسليم مشاريع تمكين اقتصادى متنوعة ما بين (بقالة وخضراوات وفواكه - صالون حلاقة - بيع قطع غيار وإصلاح موتوسيكلات وتروسيكلات - ملابس وأحذية - بقالة - ورشة تغيير زيوت وإصلاح كاوتش - أحذية وخردوات ومكواة بخار - ورشة تصنيع وبيع نجارة - مجمدات وخضراوات - بيع وتغيير زيوت - خياطة وبيع ملابس ومفروشات) للأسر الأولى بالرعاية.
 
يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسى الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وتتنوع هذه المشروعات ما بين المحلات التجارية وورش النجارة أو الخياطه أو الحدادة، فضلا عن توفير رؤوس المواشى لمن يرغب فى ذلك.
 
وأوضح شعبانن أن الهدف من توزيع المشاريع فى الغربية التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية وفى الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.

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