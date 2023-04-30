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توريد 22248 طن قمح لـ 22 موقعا فى كفر الشيخ

الأحد، 30 أبريل 2023 09:14 ص
توريد 22248 طن قمح لـ 22 موقعا فى كفر الشيخ توريد القمح
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالى، يتم من خلال 22 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
 
وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.
 
وأكد الهابط، أن محافظ كفر الشيخ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة؛ وقد بلغ إجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح يوم الأحد، 22248 طن و439 كجم. 

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قمح

توريد القمح

مستحقات المزارعين

اخبار كفر الشيخ



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