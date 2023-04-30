تناول الخيار واحصد 7 فوائد صحية.. أهمها التخلص من رائحة الفم الكريهة

كتبت ميرفت رشاد

يحتوى الخيار على أكثر من 95٪ ماء، ومن الأطعمة المنخفضة في السعرات الحرارية ، و هناك العديد من الأسباب المدعومة علميًا التي تجعل تناول الخيار يمكن أن يساعد في تحسين صحتك ،وإليك فوائد تناول الخيار وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- يدعم صحة العظام:

الخيار يحتوي على فيتامين K الذي يساعد في بناء وتقوية عظام قوية وصحية ، وفقًا للبحث يوجد حوالي 50 ميكروجرامًا من فيتامين ك في كوب واحد . قد لا يبدو هذا كثيرًا ، لكن هذا يمثل في الواقع ما يزيد قليلاً عن 40٪ من القيمة اليومية (DV) لفيتامين K لهذا اليوم.

2- التخلص من رائحة الفم الكريهة:

يساعد الخيار في التخلص من رائحة الفم الكريهة من خلال محتواها من الماء والألياف والكيمياء الضوئية تتكون من أكثر من 95٪ ماء ، مما يجعلها طعامًا مرطبًا، جفاف الفم سبب شائع لرائحة الفم الكريهة لأن اللعاب يساعد على التخلص من البكتيريا الموجودة في الفم، تناول الخيار يمكن أن يساعد في ترطيب الفم ، وزيادة إنتاج اللعاب والمساعدة في التخلص من البكتيريا.

3 خفض ضغط الدم:

أظهرت دراسة أجريت عام 2017 انخفاضًا في ضغط الدم بعد شرب عصير الخيار، على الرغم من أن حجم العينة كان صغيرًا - فقط 20 مشاركًا يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر يعانون من ارتفاع ضغط الدم - كانت النتائج مؤيدة جدًا للخيار، شرب المشاركون حبة خيار مخلوطة في الماء مرتين في اليوم لمدة سبعة أيام، أظهرت الدراسة "تأثير معنوي" لعصير الخيار في خفض ضغط الدم في الفئة العمرية.

4-يساعد في درء مرض السكرى:

عند محاولة تجنب مرض السكري ، من الأفضل البدء في ضبط نظامك الغذائي - تجنب الكربوهيدرات عالية المعالجة ، وتجنب المشروبات السكرية ، والحد من اللحوم الحمراء ، وفقًا لهارفارد هيلث ،من المهم أيضًا البدء في تناول المزيد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) ، يحتوي الخيار على مؤشر نسبة السكر في الدم يبلغ 15 ، مما يجعله طعامًا يحتوي على عدد قليل نسبيًا.

5- ترطيب الجسم :

كل ما تحتاجه لتكون أكثر ترطيبًا هو تناول بعض شرائح الخيار ، فهو يحتوي على أكثر من 95٪ ماء ، يمكن أن تساعد في المساهمة في تناول السوائل اليومي بشكل عام وتجعلك تشعر بالرطوبة ويعمل جسمك على النحو الأمثل.

6 - إنقاص الوزن:

لا يوجد سوى 16 سعرة حرارية في كوب واحد من الخيار ، مما يعني أن الطعام يحتوي على كثافة طاقة منخفضة. وفقًا لدراسة حول العناصر الغذائية التي تركز على كثافة الطاقة الغذائية ، هناك صلة بين استهلاك الأطعمة ذات الكثافة المنخفضة للطاقة وفقدان الوزن.

7 - تجنب الإمساك:

دراسة نشرت في Fitoterapia من جامعة Jadavpur ، قيل أن بذور الخيار ، التي يوجد منها الكثير ، تساعد على "منع الإمساك". بالإضافة إلى ذلك ، فإن لها "تأثير تبريد" على الجسم ،و توصي كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا بإضافة الخيار إلى الأطباق المختلفة للمساعدة في تخفيف الإمساك.

8 - تجنب الانتفاخ:

غني بالعناصر الغذائية المحددة التي تساعد في القضاء على احتباس الماء والالتهابات ، قد يكون الخيار حلاً مثاليًا للمساعدة في تجنب الانتفاخ - وجميع الآثار الجانبية البائسة التي يمكن أن تصاحبها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى محتواها العالي من البوتاسيوم، مع 442 ملليجرام من البوتاسيوم ، يمكن أن يوفر لك خيار واحد ما يقرب من 10 ٪ من DV الخاص بك من هذا المعدن المهم.