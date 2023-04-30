تفاصيل وظائف الخط الثالث للمترو.. العمل بأقرب محطة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر" عن توافر فرص عمل "أفراد أمن" بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق للذكور فقط، من سن 21 سنة حتى 40 عاما، براتب شهرى يبدأ من 3 آلاف جنيه، حيث يتم التعيين فى محطات مترو "عدلي منصور - الهايكستب - عمر بن الخطاب - قباء - هشام بركات - النزهة - نادي الشمس - ألف مسكن - ميدان هيليوبليس - هارون - الأهرام - كلية البنات - ستاد القاهرة - المعرض - مطار القاهرة - العباسية - عبده باشا - الجيش - باب الشعرية - العتبة - ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات".

الأوراق المطلوبة "شهادة الميلاد - صورة الرقم القومي - صورة شهادة المؤهل - شهادة الخدمة العسكرية – فيش سارى"، حيث تتميز الوظيفة بوجود تأمينات اجتماعية وبوليصة تأمين على الحياة، ومدة ساعات العمل 10 ساعات، 6 أيام ويوم واحد إجازة، ويتم تسليم يونوفورم مجانا، بالإضافة إلى التدريب المجانى، والحصول على الوظيفة أو الاستعلام بدون رسوم.

ويتم التعيين في أقرب محطة مترو من محل السكن بمحطات الخط الثالث للمترو، ويتم التواصل للتعين وتحديد المقابلات الشخصية من خلال خدمة واتس اب، أو التوجهه لمقر الشركه مباشرة في عماره السجل المدني الدور التاسع العباسية.