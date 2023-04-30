تتويج تشارلز.. دعوة البريطانيين فى كل مكان لأداء قسم الولاء للملك بصوت مرتفع

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الرأى العام البريطاني الذى سيشاهد تتويج الملك تشارلز الثالث على التلفزيون أو الإنترنت وفى الحدائق والحانات سيتم دعوته للقسم بصوت مرتفع بالولاء للملك بأصوات دوقة الملايين، فيما سيعرف باسم "تكريم الشعب".

وسيتم دعوة الناس فى بريطانيا وبالخارج لأن يتلوا القسم "أقسم بالولاء الحقيقى لجلالتك، ولورثتك وخلفائك وفقا للقانون، فليساعدنى الرب" فى إعلان يحل محل التكريم التقليدى للنبلاء.

وستشمل صلاة يوم السبت المقبل، ولأول مرة المشاركة الفعالة لممثلى ديانات أخرى غير المسيحية، وسيقوم رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك، وهو هندوسى، بقراءة من الكتاب المقدس، على الرغم من قانون كنيسة إنجلترا يحظر على أتباع الديانات الأخرى من القيام بدور فعال فى الصلوات. وقال متحدث باسم قصر لامبيث إنه لا يوجد مشكلة تتعلق بالإيمان الشخصى لسوناك، نحن مسرورون أنه سيفعل ذلك.

وتشمل العناصر الجديدة الأخرى تلاوة الملك لصلاة كتبت خصيصا بصوت مرتفع، وترنيمة تغنى بالإنجليزية والويلزية والاسكتلندية والإيرلندية اعترافا بالتراث الغنى للملكة المتحدة، ومشاركة أساقفة إنجليين.

وتم وضع مراسم التتويج الدينية من قبل قصر لامبيث، مقر رئيس أساقفة كانتربرى فى لندن، بالتشاور مع الملك. وقال جاستن ويلبى، رئيس الأساقفة، إن العناصر الجديدة تعكس تنوع مجتمعنا المعاصر.

لكنه قال إن التتويج فى المقام الأول والأخير عمل عبادة مسيحية، وأصلى لكى يجد كل من يشارك فى هذه الصلاة سواء كانوا مؤمنا أم لا، الحكمة القديمة والأمل الجديد اللذان يجلبان الإلهام والفرح.