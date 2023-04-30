اليوم السابع
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انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية غدا

الأحد، 30 أبريل 2023 09:00 ص
انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية غدا الجامع الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الجامع الأزهر ، انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية، بجميع مراحلها التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، وبجميع تخصصاتها، غدا الإثنين 11 شوال 1444هـ - 1 مايو 2023م، وذلك برعاية  من فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحرصه على إتاحة الفرصة لراغبي العلوم الشرعية طبقًا للمنهج الوسطى المعتدل، وباعتماد  د.محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.
 
وأوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن رواق العلوم الشرعية والعربية تنقسم الدراسة فيه إلى ثلاث مراحل: المرحلة التمهيدية، والمرحلة المتوسطة، وتنقسم كلٌ من هاتين المرحلتين إلى مستويين مدة الدراسة بكل مستوًى ستة أشهر.
 
وأضاف أن المرحلة الثالثة هي المرحلة التخصصية والتي تتشعب إلى أربعة تخصصات: تخصص العقيدة، وتخصص التفسير والحديث، وتخصص الفقه وأصوله، وتخصص اللغة العربية، وتنقسم الدراسة في كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر.
 
ولفت إلى أن الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية تتوفر بنظامي الحضور المباشر وعن بُعد تسهيلًا على الدارسين؛  حيث تُعقد الدراسة بنظام الحضور المباشر في ١٨ محافظة، تمت تهيئة مقر بكل محافظة من تلك المحافظات وإعداده لاستقبال الدارسين، بينما تُعقد نظام الدراسة عن بعد ب 27 محافظة عبر قنوات التيليجرام التي خصصتها الإدارة العامة للجامع الأزهر لبث المواد العلمية عليها.
 
وفي نفس السياق أوضح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الالتحاق بالدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية مجانا ولجميع الأعمار، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج أكثر من 40000 دارس بجميع المراحل بجميع أنحاء الجمهورية.

الجامع الازهر

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