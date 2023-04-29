الجامع الأزهر يستأنف العمل ببرنامج شرح كتب التراث بعد توقفه خلال شهر رمضان

كتب لؤى على

يستأنف اليوم السبت، الجامع الأزهر الشريف برنامج شرح كتب التراث ، وذلك عقب توقفه طوال شهر رمضان المبارك، تنفيذا للخطة الدعوية التي أطلقها الجامع تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

ويلقى أولى المحاضرات، الدكتور عبد الفتاح العواري، أستاذ التفسير والعميد الأسبق لكلية أصول الدين عضو مجمع البحوث الإسلامية، وفي تمام العاشرة صباحا، يلقي كل من د. مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، ود. أحمد إسماعيل برج، أستاذ الفقه ووكيل كليةالشريعة والقانون بدمنهور سابقا، محاضراتهما في شرح كتب التراث.

وكان قد انتهى الجامع الأزهر من تنفيذ خطته الدعوية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـــ/2023م، وسط إشادات دولية ومحلية وإعلامية مكثفة ، حيث نظم الجامع خلال الشهر الكريم مجموعة من الفعاليات اليومية، اشتملت على: المقارئ، ودرس الظهر، وملتقى العصر، وصلاة التراويح، ودرس التراويح، وصلاة التهجد، وتنظيم عدد من الاحتفاليات الكبرى المتعلقة بالشهر المعظم، وإفطار جماعي للطلاب الوافدين.

واستعرض الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، حصاد شهر رمضان المبارك، والتي تضمنت عددا من الفعاليات والأنشطة العلمية والفقهية والفكرية ، ومنها المقارئ التي بلغت 208 مقرأة للرجال والنساء بروايات حفص عن عاصم والقراءات العشر ، عن طريق الحضور المباشر وعن بعد.

وأوضح مدير عام الجامع، أنه تم عقد 48 درسا فقهيا وعلميا خلال فترة الظهيرة، وجاءت كالتالي: 24 ملتقى لبرنامج رياض الصائمين - رجال، و24 ملتقى لبرنامج رمضانيات نسائية للمرأة، مضيفا : كما تم عقد 24 ملتقى للعصر، ضمن برنامج باب الريان ، مشيرا إلى أنه حاضر في هذه الملتقيات لفيف من العلماء والوعاظ وأساتذة جامعة الأزهر من الرجال والنساء، وتناولت عددا من القضايا والموضوعات المهمة.

ولفت مدير الجامع الأزهر، إلى أنه تم عقد 28 درسا بالتراويح عقب الركعة الثامنة من صلاة التراويح يوميا، وحاضر فيه عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وقيادات وكبار أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وتناولوا الحديث عن العديد من القضايا التي تشغل اهتمام المواطنين.

ونوه د.عودة، إلى تنظيم 7 احتفالات كبرى بالجامع الأزهر ، والتي تمثلت في الاحتفال السنوي للجامع الأزهر الشريف بمناسبة العيد ال1083، والذي تضمن عدداً من الفعاليات على مدار يوم 7 رمضان، وتواجد عدد من كبار العلماء والمبدعين من أبناء الأزهر الشريف وعقد ملتقيات خاصة للرجال والنساء ودروس التراويح واحتفال جميع المناطق الازهرية بيوم التأسيس، مضيفا: كما تم الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، والاحتفال بغزوة بدر الكبرى

، والاحتفال بفتح مكة ، والاحتفال بليلة القدر

، والاحتفال بتكريم المشاركين في الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر

، والاحتفال بليلة عيد الفطر المبارك .

وأشار مدير عام الجامع الأزهر ، إلى إفطار الوافدين طوال الشهر ، حيث بدأ بتنظيم 4 آلاف وجبة يوميا للطلاب خلال الأسبوع الأول، وبداية من الأسبوع الثاني وجه فضيلة الإمام الاكبر بزيادة الوجبات إلى 5 آلاف وجبة يومياً ، بعد زيادة الإقبال من قبل الوافدين والمصريين، وفي العشر الأواخر من رمضان زاد العدد إلى 6.5 ألف وجبة، ليبلغ إجمالي الوجبات ما يزيد عن

142000 وجبة إفطار.

وأضاف أن تجهيز الإفطار شهد تواجدا شبه يومي من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري وعدد من قيادات الأزهر ومنهم د عباس شومان وكيل الازهر الأسبق والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وعدد من القيادات.

وأردف أن الجامع الأزهر، دشن عددا من المبادرات خلال شهر رمضان وبالتحديد في العشر الأواخر من الشهر المبارك ، ومن هذه المبادرات، مبادرة إحياء التي تم إطلاقها مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان ، وذلك لتعريف رواد الجامع الأزهر بإحياء الليالي العشر، ومبادرة في أعيننا، التي هدفت لتسهيل آداء الشعائر لأصحاب الهمم داخل الجامع الأزهر ، وغيرها من المبادرات خلال الشهر الكريم.