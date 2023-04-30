اليوم السابع
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"التموين" تطرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو

الأحد، 30 أبريل 2023 12:46 م
"التموين" تطرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع السلع الغذائية بكميات كبيرة في منافذ المجمعات الاستهلاكية، كذلك طرح منتجات اللحوم  الطازجة والمجمدة بفروع الشركات التابعة، كما يتم طرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

على جانب آخر، انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى اليوم، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة خدمة إرسال رسائل "sms" على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية على مستوى محافظة الجمهورية، تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها صاحب البطاقة للبقال التمويني ، كما تتيح الوزارة حاليا خدمة إرسال رسائل "sms" على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية على مستوى كافة المحافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تيسير حصول أصحاب البطاقات على الخدمات بسهولة، حيث ترسل الوزارة رسائل "sms" على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر سدادها لبقال التموين، فبمجرد قيام صاحب بطاقة التموين بصرف السلع التموينية الخاصة به كل شهر من منافذ الصرف يتلقى رسالة نصية على رقم المحمول الخاص به والمسجل ضمن منظومة صرف السلع، وتتضمن الرسالة قيمة الدعم المخصص له وأيضا قيمة السلع المنصرفة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها للبقال أو منفذ الصرف ممثل منها هامش ربح للبقال عن السلع المنصرفة.


التموين

الدواجن المجمدة

أسعار الدواجن

مخزون الدواجن المجمدة



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