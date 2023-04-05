أخبار مصر.. الحكومة تعفى 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، اجتماع مجلس الوزراء الذى شهد عدة قرارات كان أبرزها قرار حكومي بإعفاء 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الحكومة تعلن الإثنين 17 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.



لو عايز تعتكف فى العشر الأواخر.. خطوة خطوة وزارة الأوقاف تعلن الضوابط في إطار إعداد وزارة الأوقاف لإقامة سنة الاعتكاف في أكثر من ستة آلاف مسجد نؤكد أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في العشر الأواخر من رمضان، وأن الوزارة حريصة أشد الحرص على إحياء سنته (صلى الله عليه وسلم)، وقد أعدت لاعتكاف هذا العام نحو 6200 مسجد على مستوى الجمهورية.



طريقة حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك من موقع السكة الحديد.. إنفوجراف ينشر اليوم السابع، خطوات حجز تذاكر السفر على قطارات السكة الحديد عن طريق موقع السكة الحديد، بما فى ذلك قطارات عيد الفطر، وذلك لحاملى الجنسية المصرية فقط.



التضامن تعلن غدا قرعة حج الجمعيات الأهلية واختيار الفائزين بالتأشيرات تجرى وزارة التضامن الاجتماعي غدا الخميس القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م لاختيار الفائزين بالتأشيرات بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ.



غداً طقس مائل للحرارة نهاراً.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



الحكومة تعفى 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، وذلك لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، وهو ما يأتي فى إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم.



مجلس الوزراء يوافق على تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.



محطة قطارات الصعيد فى بشتيل تقترب من الافتتاح.. التفاصيل (فيديو) نشرت وزارة النقل منذ قليل، أحدث فيديو لمحطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل بالجيزة، المقرر افتتاحها قريبا، ومن المقرر أن تبدأ وتنتهى عندها خطوط الصعيد وتعتبر هذة المحطة 3 أضعاف مساحة محطة مصر برمسيس، كما أنه بتشغيلها سيتم تخفيف الضغط على منطقة رمسيس.



التعليم: 15 أبريل الجارى آخر موعد للتقدم لامتحانات الطلبة المصريين بالخارج حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 15 إبريل الجارى كاخر يوم لتسجيل الطلبة المصريين فى الخارج لامتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، حيث أكدت أنه سيتم غلق موقع التسجيل للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج منتصف ابريل الجارى.



البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 34.45 مليار دولار بنهاية مارس أعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 95 مليون دولار ليبلغ نحو 34.447 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023 ، مقارنة بنحو 34.352 مليار دولار خلال فبراير السابق له.



أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023.. وعيار 21 بـ2200 جنيه تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر تحركا ملحوظا نحو الصعود اليوم، وفي سياق السطور التالية نرصد آخر أسعار الذهب في مصر للأوزان التي تشهد طلبا مرتفعا في الأسواق.



كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وغزل المحلة الليلة بالدورى يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع غزل المحلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.



كل ما تريد معرفته عن قرعة دورى أبطال أفريقيا الأنظار تتجه اليوم الأربعاء صوب مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، لمتابعة قرعة دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يترقب الأهلى صداما عربيا مرتقبا مع متصدرى المجموعات الثلاث الأخرى بخلاف مجموعته بعدما تأهل وصيفا خلف صن داونز.



الداخلية تطلق خدمة إصدار تصريح العمل الإلكترونى استكمالا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.. بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر عممت وزارة الداخلية خدمة إصدار تصريح العمل الإلكتروني "أول مرة" عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لعدد من الدول ، لتشمل كافة الدول العربية والأجنبية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg) .



وفاة مدير أمن بورسعيد إثر حادث سير.. والمحافظ ينعى الفقيد لقى اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، مصرعه إثر حادث أليم، اليوم الأربعاء.



إجراء مراسم استقبال رسمية لرئيس قبرص داخل قصر الاتحادية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره القبرصي نيكولاس كريستودوليدس، داخل قصر الاتحادية.



وزير التموين: مخزون القمح يكفي شهرين والأرز 3 أشهر والسكر 4 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم؛ للاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية.



الشهر العقارى تنفى صحة قصر تحصيل الرسوم على الفيزا: نقبل الدفع النقدي أكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، عدم صحة ما تم تداوله مؤخرا بشأن قصر تحصيل جميع الرسوم المستحقة على أى إجراء داخل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق عن طريق الفيزا كارت وحظر السداد النقدي.



رئيس الوزراء يطمئن من وزير التموين على توافر أرصدة السلع الأساسية التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم؛ للاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية.



ترامب أمام القضاء.. الادعاء يوجه 34 تهمة للرئيس السابق.."AP": أقصى عقوبة 4 سنوات سجن وخبراء يرجحون الغرامة..ترامب يدافع: لا توجد قضية وأمريكا ذاهبة إلى الجحيم.. والجمهوريين يرفعون شعار "دونالد رئيسا" رغم الأزمة لأول مرة في التاريخ، مثل رئيس أمريكي سابق أمام المحكمة كمتهم جنائي، حيث استسلم دونالد ترامب للسلطات بعد أن وجهت إليه هيئة محلفين في نيويورك لائحة اتهام تتعلق بمدفوعات اموال الصمت خلال حملته الانتخابية للرئاسة عام 2016، ودفع دونالد ترامب المرشح الرئاسي لعام 2024 ، بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية في قاعة محكمة في مانهاتن.



لبلبة لـ"اليوم السابع": لو فارقت الحياة هكون مبسوطة إن تاريخى فيه عمل وطنى اسمه الكتيبة 101.. نفسى أغنى أمام الرئيس وعندى أغنية وطنية اسمها أغلى وطن.. عمرو يوسف مهذب وحسيت إنه ابنى.. ومحمد سلامة مخرج مبدع استطاعت النجمة لبلبة أن تلفت الأنظار بمجرد ظهورها فى مسلسل الكتيبة 101، ورغم أن مساحة الدور ليست كبيرة، ولكن لديها القدرة أن تتصدر المشهد خاصة أنها قدمته بحب شديد ظهر فى مشاهدها، التى جمعتها بالنجم عمرو يوسف الذى يلعب دور ابنها فى المسلسل.



حقائق مثيرة عن تاريخ مواجهات الأهلى والمحلة قبل لقاء الليلة.. المارد الأحمر طريقه سالك بـ54 انتصارا.. حسام حسن كبير الهدافين.. الصخرة ودروجبا أبطال العميل المزدوج.. وثنائية أجنبية شعار المواجهة الأخيرة يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع غزل المحلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.