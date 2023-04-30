اليوم السابع
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وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر أبريل للبقالين

الأحد، 30 أبريل 2023 07:00 ص
وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر أبريل للبقالين وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية اليوم، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة خدمة إرسال رسائل "sms" على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية على مستوى محافظة الجمهورية، تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها صاحب البطاقة للبقال التمويني. 

وتتيح الوزارة حاليا خدمة إرسال رسائل "sms" على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية على مستوى كافة المحافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تيسير حصول أصحاب البطاقات على الخدمات بسهولة، حيث ترسل الوزارة رسائل "sms" على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر سدادها لبقال التموين، فبمجرد قيام صاحب بطاقة التموين بصرف السلع التموينية الخاصة به كل شهر من منافذ الصرف يتلقى رسالة نصية على رقم المحمول الخاص به والمسجل ضمن منظومة صرف السلع، وتتضمن الرسالة قيمة الدعم المخصص له وأيضا قيمة السلع المنصرفة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها للبقال أو منفذ الصرف ممثل منها هامش ربح للبقال عن السلع المنصرفة.


التموين

السلع التموينية المدعمة

المقررات التموينية ن السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية



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