اليوم السابع
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الإسماعيلية تحتفل اليوم بكرنفال عيد الربيع

الأحد، 30 أبريل 2023 01:18 ص
الإسماعيلية تحتفل اليوم بكرنفال عيد الربيع احتفالية العام السابق
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجهت محافظة الإسماعيلية، الدعوة لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة لحضور الاحتفال بعيد الربيع، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، من أمام مبني المحافظة القديم بشارع محمد علي، وذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.
 
 ويبدأ برنامج الاحتفال بافتتاح معرض الزهور والذي يستمر لمدة 3 أيام، ثم  بعرض ديفلية لعربات الزهور والتي تصممها وتشارك بها الوحدات المحلية والجهات الحكومية والأحياء في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى إقامة مسابقة أميرة الفراولة من براعم فتيات الإسماعيلية الصغيرات وعمل فقرات فنية وترفيهية للأطفال وتشمل عروضا للعرائس مسرح الطفل وعروض فنية لفرقة الفنون الشعبية والتنورة.
 
وكان اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، عقد في وقت سابق اجتماعًا لمناقشة فعَّاليات الاحتفال بمهرجان الربيع وشم النسيم، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلي مديرية أمن الإسماعيلية ومرفق الإسعاف والشباب والرياضة ومديري العلاقات العامة والحسابات الخاصة والسياحة بالمحافظة. 
 
 وخلال الاجتماع تم مناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بأعياد الربيع ومهرجان أميرات الفراولة للأطفال، والذي ستنطلق فعاليتها يوم الأحد المقبل في الخامسة مساءً من أمام مبنى المحافظة القديمة.   
 
ويذكر أن محافظ الإسماعيلية تحتفل في فصل الربيع من كل عام بأعياد الربيع وذلك من خلال عقد عدد من الفعاليات منها كرنفال عربات الزهور، والذى يتم تنظيمه من خلال مسيرة بالسيارات المزينة بالزهور والتى يشارك بها الأحياء والوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى افتتاح معارض الزهور، وعقد العديد من الحفلات الفنية بالشوارع والحدائق العامة.  
 
وتنظم احتفالات أعياد الربيع في الإسماعيلية الإدارة العامة للسياحة في المحافظة وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمديرات الخدمية.
 
وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة  بهذا الكرنفال تعلن عن موسم الصيف واستعدادها لإستقبال ضيوفها من جميع المحافظات لقضاء فترات ممتعة، لافتا إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد فى جميع  المديريات لإستقبال ضيوف الإسماعيلية.
 

الاسماعيلية

اميرة الفراولة

أعياد الربيع

كرنفال الربيع

اخبار الاسماعيلية

فصل الصيف



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