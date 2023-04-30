إصابة شاب إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب شاب بحروق من الدرجة الثانية بمنطقة الصدر البطن، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بقرية بحر البقر نطاق مركز الحسينية محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول " إسلام م س ع" 22 سنة مقيم بحر البقر نطاق مركز الحسينية، مصابا بحروق بنسبة 15% بمنطقة الصدر والبطن، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم، وتحويله إلى عناية مركز حروق ههيا.

وتبين من التحريات حدوث إصابته إثر تعرضه لحادث انفجار انبوبة بوتاجاز وأثناء محاولته السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بفاقوس لمباشرة التحقيقات.