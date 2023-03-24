إصابة شاب وطفلته بحروق إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز فى الشرقية

أصيب أب وطفلته ذات الـ 3 سنوات بحروق متفرقة فى الجسم، إثر تعرضهما لحريق نشب إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بنطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول "محمد ح ك" 31 سنة مصابا بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 25%، ونجلته "ساجدة" 3 سنوات مصابة بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 15%، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم ووضعهما تحت الملاحظة داخل المستشفى.

فيما أصيب أمس 9 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة اتجاه السويس، نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة اتجاه السويس،مما أسفر عن إصابة 9 بإصابات متنوعة،جرى الدفع بسيارات الاسعاف، وتم نقل المصابين الى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.



