اليوم السابع
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أولوية صرف الخبز المدعم لذوى الاحتياجات الخاصة فى بورسعيد

الأحد، 30 أبريل 2023 02:08 م
أولوية صرف الخبز المدعم لذوى الاحتياجات الخاصة فى بورسعيد محمد عوض
بورسعيد - محمد عزام

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أصدر محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، توجيهاته، اليوم الأحد، إلى الإدارات المعنية، بجعل أولوية صرف الخبز المدعم بالمخابز البلدية لذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وأشار "عوض"، خلال متابعته تنفيذ القرار، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الرعاية والاهتمام غير المسبوق الذي توليه الدولة المصرية في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بذوي ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذا لتوجيهات دكتور علي المصيلحى، وزير التموين في هذا الشأن.
 
وشدد مدير تموين بورسعيد على أنه سيتابع بنفسه من خلال المرور اليومي على المخابز في توقيتات مختلفة تنفيذا توجيهات صرف الخبز المدعم بالمخابز البلدية لذوي الاحتياجات الخاصة.
 
 
 

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