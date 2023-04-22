غرفة عمليات التموين تتابع إنتاج الخبز المدعم في ثانى أيام عيد الفطر

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المديريات التموينية بالمحافظات تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر المبارك من خلال ورديات تناوب صباحًا ومساءً للتأكد من انتظام عمل المخابز وانتظام عمل محطات الوقود ومستودعات الغاز والالتزام بالأسعار المقررة لذلك، وغيرها من المنشآت التموينية لافتا إلى أن بكل مخبز يعمل حصة من الدقيق لا تقل عن الثلاثة أيام وأن المخابز تعمل طبقا للمواعيد المقررة لها منذ الخامسة صباحًا.
وأضاف الوزير أن الغرفة المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة توريد الاقماح وكذلك عمل المخابز وكل الأنشطة التموينية والتجارية ويتلقى دوريًا عدد من التقارير المرفوعة من الغرف المركزية بالمديريات للتدخل حال أى طارئ.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى ومعاون الوزير أن الغرفة المركزية بالشركة القابضة تتابع توافر السلع التموينية للمواطنين وكل المخازن والضخ اليومى للسلع بها وكذلك المجمعات الاستهلاكية التى سيعمل عدد منها خلال عيد الفطر المبارك أن المديريات التموينية تسير حملات يومية على الأنشطة التموينية وعلى الأسواق يوميا تنفيذا لتعليمات الوزير ومتابعة كافة الشكاوى والتدخل الفورى لإزالة أسبابها.
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