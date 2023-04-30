أسوان تستفيد من تطوير المناطق غير المخططة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.. صور

أسوان - صلاح المسن

تتواصل الأعمال الجارية ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بنطاق محافظة أسوان، وتستفيد مدن المحافظة من مشروع تطوير المدن الكبرى، من خلال تطوير المناطق غير المخططة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات، من خلال تطوير المناطق غير المخططة، وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تزامناً مع مبادرة حياه كريمه في الريف المصري، وفق رؤية واستراتيجية الرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة من خلال إنشاء وتطوير المحاور والطرق وبناء مدن جديدة من الجيل الرابع وتطوير ودعم الصناعة واستصلاح الأراضي الجديدة وغيرها من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كل شبر على أرض مصر.

ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري، يهدف إلى تطوير العواصم والمدن الكبرى بكل محافظة، وإتاحة وحدات سكنية للمواطنين. ويحظى مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى باهتمام، الدولة وضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن كل المصريين" ؛ حيث تعول عليه الدولة المصرية الكثير لتحقيق التنمية الحضرية لعدد من عواصم المحافظات، . ويأتى مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة وغير المخططة على مستوى الجمهورية.

كما يستهدف مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، إعادة استخدام الأراضي الفضاء ملك الدولة، ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يهدف إلى معالجة مشكلات العمران الحالي الملحة من خلال توفير رصيد سكني للفئات الأقل دخلا؛ وذلك لإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في العمران القائم بالمناطق مرتفعة الكثافة دون إلحاق أي ضرر للسكان ورفع مستويات جودة الحياة للمواطنين بتلك المناطق.

ففي محافظة أسوان، تم تنفيذ 67 % من الخطة العامة لرصف الطرق من إجمالى أطوال 52 كيلو متر، وبإعتمادات 105.5 مليون جنيه و تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدينتى إدفو وأسوان من أجل تحقيق السيولة المرورية ، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة .

ويجري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمشروع تطوير المناطق غير المخططة بأسوان ، حيث يجري حاليا أعمال الرصف وإعادة المناطق التي تم الانتهاء منها لمظهرها الحضاري، و تنفيذ المشروعات يتم بأعلي جودة لما يتم بذله من جهود للمتابعة الكاملة والإشراف علي هذه المشروعات .

ويجري تنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ، بمحافظة أسوان حيث يجري إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدينتى إدفو وأسوان من أجل تحقيق السيولة المرورية ، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة.

و تلك الأعمال تأتى ضمن المشروع القومى الذى تنفذه الدولة خلال الفترة الحالية لتطوير عواصم المحافظات وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق والخدمات وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة بالكامل وذلك لتعزيز الاستفادة من الأراضى الغير مستغلة وتوفير وحدات سكنية لكل الفئات، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، و أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة لتحقيق محاور هذا المشروع القومى.

وبالتوازى تم وجارى رصف عدد من الشوارع داخل مناطق أطلس وحى العقاد بمدينة أسوان، بأطوال تصل الي 13 كيلو متر، وبتكلفة 36 مليون جنيه ، منها شوارع منطقة أطلس بطول 4 كيلومتر، وبتكلفة 8 مليون جنيه، بجانب الشوارع الداخلية بمنطقة حى العقاد بمدينة أسوان بأطوال تصل الي 9 كيلو وبتكلفة 28 مليون جنيه .

ويجري إستكمال الجهود الجارية للإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين بمدينة أسوان، كذلك استكمال مشروع الهوية البصرية، وتطوير شارع كورنيش النيل القديم والجديد بمدينة أسوان وغيرها من المشروعات الحضارية الجارية بمدينة أسوان .

من ناحية أخري، تسابق وزارة النقل الزمن لإنهاء مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كيلو متر أسوان / توشكى ، والذى تم إنهاء 35 % منه ، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية حيث سيتم التوصية بتخصيص حارات للحافلات السياحية والملاكى ، وأخرى للنقل الثقيل من أجل الحد تماماً من الحوادث المرورية ، وهو الذى تم تنفيذه فى مشروع إزدواج طريق أسوان / السباعية بطول 125 كيو متر ، كما أنه سيتم تكاتف الجهود لرفع كفاءة مسافة 85 كيلو متر من طريق عمدا والسبوع .

ومن جهته أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، إنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان، وجارى تنفيذ أعمال الرصف للشوارع الداخلية بمنطقة حى العقاد بأطوال 9 كيلو متر، وبتكلفة 28 مليون جنيه ، فيما جارى إستكمال أعمال الرصف بطريق كسر الحجر ضمن الإعتمادات المالية المخصصة لمناطق شرق البندر بإجمالى 4.2 مليون جنيه ، ولفت المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بالتوازى مع ذلك جارى إستكمال أعمال الرصف والصيانة ودهان المطبات بشارع 23 يوليو بمدينة إدفو بطول 3 كيلو متر وبتكلفة 11 مليون جينه، وهو الذى يأتى يتواكب مع الإنتهاء من رصف عدد من الطرق الداخلية بإدفو من أبرزها المسار السياحى والذى يضم طرق كورنيش النيل وشوارع المركز والمعبد والبنوك والمستشفى بطول 5 كيلو متر، وبتكلفة 18 مليون جنيه .



مدن أسوان تستفيد من المشروع القومي لتطوير العواصم (1)



مدن أسوان تستفيد من المشروع القومي لتطوير العواصم (2)



مدن أسوان تستفيد من المشروع القومي لتطوير العواصم (3)



مدن أسوان تستفيد من المشروع القومي لتطوير العواصم (4)



مدن أسوان تستفيد من المشروع القومي لتطوير العواصم (5)



مدن أسوان تستفيد من المشروع القومي لتطوير العواصم (6)