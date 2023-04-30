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أسعار السمك اليوم الأحد.. البلطى ما بين 74 و78 جنيها بسوق الجملة

الأحد، 30 أبريل 2023 05:00 ص
أسعار السمك اليوم الأحد.. البلطى ما بين 74 و78 جنيها بسوق الجملة سمك - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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واصلت أسعار السمك اليوم الأحد 3-4-2023 حالة الاستقرار، بعد ارتفاع ملحوظ، حيث سجل سعر البلطى مقاس رقم 1، ما بين 74 جنيها و78 جنيها بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 69 و73 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و50 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيه، وقشر البياض ما بين 80 و120 جنيها، بحسب شعبة الأسماك.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها، السبيط 110 إلى 230 جنيها، أما الجمبرى الجامبو 350 إلى 450 جمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 و340 جنيها، والجمبرى مقاس 2 من 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.

 

 


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