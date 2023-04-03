اليوم السابع
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وفاة إمام مسجد بالشرقية.. والأهالى: مات والمصحف فى يده أثناء قراءة القرآن

الإثنين، 03 أبريل 2023 05:02 م
وفاة إمام مسجد بالشرقية.. والأهالى: مات والمصحف فى يده أثناء قراءة القرآن الشيخ ناصر البدوى
الشرقية - إيمان مهنى

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سيطرت حالة من الحزن على أهالى قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لوفاة إمام المسجد إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فى منزله.

 

توفى الشيخ ناصر البدوى إمام وخطيب مسجد المنير، فى منزله، بعد تعرضه لأزمة قليبة مفاجئة، ونعت إدارة أوقاف مشتول السوق الفقيد، وأوفدت عدد من الأئمة لتقديم واجب العزاء لأسرة.

 

وقال شريف سليمان من الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن الشيخ ناصر البدوى إمام وخطيب مسجد المنير توفى وهو يقرأ القرآن الكريم والمصحف فى يده، مما يدل على حسن الخاتمة.

 

ولفت إلى أن الفقيد كان حسن خلق، ويرتبط الأهالى به بالدروس الدينية التى يليقها بالمسجد، والصلاة خلفه بالمسجد، بالإضافة الى حرصة كل مشاركة الاجتماعية والتدخل لصلح المواطنين فيما بينهم.

 

فى سياق متصل، أدى أهالى قرية السلام مركز بلبيس صلاة الغائب على الشيخ محمد الحويطى إمام مسجد توفى بأزمة قلبية أثناء أداء العمرة.

 


الشرقية

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