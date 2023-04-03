نجاح 11588 أميا فى مشروع التنور المجتمعى بجامعة الفيوم

صرح الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن 11588 أميا، نجحوا في أقل من سنتين، من تنفيذ مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم.

جاء ذلك، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، في اجتماع منسقي مشروع التنور المجتمعي الدوري الرابع للعام الجامعي 2022/2023م، برئاسة الدكتور عاصم العيسوي، وإشراف الدكتورة آمال ربيع، مدير المشروع.

ناقش الاجتماع، جدول زيارات الدعم الفني، والدورات التدريبية لطلاب الكليات المشاركة في المشروع، وتقييم أداء بعض الكليات، والاستعداد لقافلة تنموية، وسبل معالجة بعض الصعوبات التي تواجه المشروع، وكيفية التغلب عليها، والوصول إلى الأميين، وكيفية جذب الدارسين، والمناهج التعليمية المستخدمة، ونماذج الامتحانات، ختامًا بالرد على تساؤلات المنسقين.