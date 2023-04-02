"حب بلدك" ندوة فى كلية الآداب بجامعة الفيوم.. صور

حضر الندوة، كل من الدكتور أحمد أبو ريه، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة هناء صبري، مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب الحاضرين، وقد حاضر في الندوة، كل من الدكتورة أمينة بيومي، الأستاذ المتفرغ بقسم علم الاجتماع بالكلية، والدكتورة هدى عبد الرحمن، أستاذ علم الأخلاق بقسم الفلسفة بالكلية.

تحدث الدكتور، طارق عبد الوهاب، عن أهمية تجديد مفهوم الولاء، والانتماء للوطن، فبناء الأوطان لا يكون إلا من خلال الانتماء والتضحية من أجله، وأن الأديان والرسالات السماوية، حثت على حب الأوطان، والزود عنه، حيث أنه من يموت مدافعا عن أرضه فهو شهيد.

من جهته، قال الدكتور هاني أبو العلا، أن المرحلة الراهنة تحتاج للاصطفاف، والتكاتف خلف وطننا، والتصدي للأزمة الراهنة حتى نعبرها بسلام، موضحا أن العالم، كله يمر بفتره عصيبة نتيجة التغيرات الراهنة سياسيا، وإقتصاديا، واجتماعيا، مشيرا إلى أن الشعب المصري معروف بحبه لوطنه، ودائما ما يضرب أروع المثل في الزود عنه .

وتحدثت الدكتورة أمينة بيومي، عن التغيرات الفكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية الراهنة والتي أثرت بشكل كبير على أفكار الشباب، وعقولهم، وأوضحت أن الشباب المصري في حاجة إلى الدعم، وتنمية المهارات، والأفكار، وتعزيز الثقة بالذات ليمتلك القدرة على تفنيد الشائعات، والحد منها ، مشيرا إلى أن الإحصاءات، أكدت أن فكرة الانتماء، تتمثل في الانتماء الديني في المقام الأول، ثم الأسرة والوطن .

وتحدثت الدكتورة هدى عبد الرحمن، عن مفهوم المواطنة، بوصفها إعلاء لقيمة ومصلحة الوطن، فوق المصالح الشخصية، ويسهم مفهوم المواطنة إلى تعزيز الانتماء، والتصدي لمظاهر العنف، والتفكك، والإرهاب، والشعور بالاغتراب، ووجهت الشباب، بتحمل مسؤولياتهم، تجاه وطنهم، وتزويد معارفهم ومهاراتهم، والتفاعل مع أحداثه، والمشاركة الإيجابية، ودعت إلى ضرورة دعم قيم المساواة، والعدالة والتكافل، والاستحقاق، والاحترام، لقوانين الدولة .