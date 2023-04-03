نائب المستشار الألمانى يصل كييف فى أول زيارة لأوكرانيا منذ بدء الحرب

كتبت: هناء أبو العز

وصل نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، إلى كييف صباح اليوم الاثنين، في أول زيارة له إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي، وفق ما ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية.

ويرافق هابيك، وهو وزير المناخ أيضاً، الكثير من ممثلي قطاع الاقتصاد بينهم رئيس اتاحد الصناعات الألمانية، بحسب وسائل إعلام ألمانية عدة.

ونقلت صحيفة بيلد عن هابيك لدى وصوله إلى كييف قوله إن زيارته إلى أوكرانيا تؤكد إيمانه بأنها ستنتصر، وسيعاد بناؤها، وأضاف أن أوكرانيا ستكون "شريكا اقتصاديا رئيسيا في المستقبل".

ويدعم نائب المستشار، من حزب الخضر، منذ فترة طويلة ارسال الأسلحة، وخصوصا الدبابات الثقيلة، إلى كييف، بينما كان المستشار الألماني أولاف شولتس متردداً في الأمر.

والأسبوع الماضي، سلمت ألمانيا 18 دبابة ثقيلة من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، بعدما وافق المستشار اثر تعرضه لضغوط شديدة.

وزار شولتس كييف في يونيو 2022، بعد حوالى أربعة أشهر من بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وزارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أوكرانيا ثلاث مرات منذ ذلك الحين.