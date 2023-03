رئيسة البرلمان الأوروبى تصل إلى أوكرانيا بزيارة مفاجئة

وصلت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى العاصمة الأوكرانية كييف بزيارة مفاجئة، الجمعة.

وكتبت ميتسولا على "تويتر" أنه "يسرني أن أعود إلى أوكرانيا"، ونشرت صورة لوصولها إلى كييف.

Good to be back in Ukraine.



With those brave people who inspired the world.

With those heroes who refuse to give in.

With those who sacrificed everything for our values.

With Europeans whose home is in our European Union.



