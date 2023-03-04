اليوم السابع
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السبت، 04 مارس 2023 01:43 م
أكرم القصاص
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رئيسة البرلمان الأوروبى تصل إلى أوكرانيا بزيارة مفاجئة

السبت، 04 مارس 2023 02:00 ص
رئيسة البرلمان الأوروبى تصل إلى أوكرانيا بزيارة مفاجئة الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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وصلت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى العاصمة الأوكرانية كييف بزيارة مفاجئة، الجمعة.

وكتبت ميتسولا على "تويتر" أنه "يسرني أن أعود إلى أوكرانيا"، ونشرت صورة لوصولها إلى كييف.

وأضافت: "يسرني أن أكون مع من ضحوا بالكل من أجل قيمنا، مع الأوروبيين الذين بيتهم الاتحاد الأوروبي".

ولم يتم الإعلان عن زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي لأوكرانيا مسبقا، نظرا للاعتبارات الأمنية.

وجدير بالذكر أن أوكرانيا قد قدمت الطلب الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورجحت السلطات الأوكرانية أن عملية الانضمام قد تستغرق عامين من لحظة انطلاق المفاوضات بين كييف وبروكسل.

 


روبيرتا ميتسولا

اوكرانيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

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اوروبا



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