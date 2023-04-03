موجة جديدة من إضرابات المدرسين فى بريطانيا بعد رفض عرض الحكومة لتحسين الأجور

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الآباء في إنجلترا يواجهون موجة أخرى من الإضرابات وإغلاق المدارس بعد أن رفض المعلمون المنتمون إلى النقابة الوطنية للتعليم بشكل قاطع عرض الدفع المقدم من الحكومة.

وصوت أعضاء النقابة الوطنية للتعليم بنسبة 98 % على عدم قبول عرض دفع 1000 جنيه إسترليني لمرة واحدة وزيادة في الأجور بنسبة 4.3 % لمعظم المعلمين اعتبارًا من سبتمبر ، مما أدى إلى يومين آخرين من الإضرابات في إنجلترا يومي الخميس 27 أبريل والثلاثاء 2 مايو.

وصوّت أكثر من 195 ألف عضو في بطاقة الاقتراع - ثلثا أعضاء الاتحاد النشطين - مع 2% فقط صوتوا لقبول عرض الحكومة.

وقال كيفين كورتني، الأمين العام المشترك للنقابة الوطنية للتعليم ، في تعليقات موجهة إلى وزيرة التعليم ، جيليان كيجان: "نقول لك إنك بحاجة إلى تقديم عرض أفضل لأن هذا الخلاف لن ينتهي".

أشارت ماري بوستيد، الأمينة العامة المشتركة الأخرى للنقابة ، إلى أن عرض الحكومة كان أسوأ من صفقات الأجور التي حلت مؤخرًا النزاعات في أماكن أخرى داخل المملكة المتحدة. وقالت بوستيد "جيليان ، لماذا تعتقد أن المدرسين في إنجلترا أقل قيمة من المعلمين في ويلز أو اسكتلندا؟".

وأضافت "نقول للآباء إننا لا نرغب في تعطيل التعليم ، بل إن عملنا يهدف بالفعل إلى جعل الحكومة تستثمر في تعليم هذا الجيل من الأطفال والأشخاص الذين يعلمونهم. نحن نطلب من ممثلي مدرستنا التخطيط مع مديري المدارس لضمان حصول الطلاب على برنامج تعليمي كامل في أيام الإضراب القادمة ".

وسيناقش مؤتمر النقابة الوطنية للتعليم هذا الأسبوع اقتراحًا طارئًا لتأكيد يومي الإضراب الآخرين ، ولإجراء اقتراع جديد الشهر المقبل من شأنه أن يسمح بمزيد من الإضرابات هذا الصيف.

قالت كيجان إنها شعرت "بخيبة أمل شديدة" من قرار النقابة الوطنية للتعليم برفض عرضها ، وأنها سترفض المزيد من المفاوضات حتى تتلقى وزارة التعليم توصيات بشأن الأجور لعام 2023-24 من هيئة مراجعة معلمي المدارس المستقلة.