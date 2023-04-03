اليوم السابع
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مقتل شخص فى مشاجرة بالخانكة وضبط المتهمين

الإثنين، 03 أبريل 2023 07:10 م
مقتل شخص فى مشاجرة بالخانكة وضبط المتهمين حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول (3 أشخاص) طرف ثان (أحد الأشخاص "متوفى بطلق خرطوش") جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية  بسبب خلافات مالية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار نارى تجاه الطرف الثانى من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين.. وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وبإرشادهم ضُبط السلاح المستخدم (فرد خرطوش محلى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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