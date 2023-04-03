محافظة الإسكندرية تستقبل 4200 نسخة مصحف مهداة من قنصلية السعودية

وأكد محافظ الإسكندرية علي عمق وعراقة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مُعبرًا عن شكره للسفير والمملكة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما أعرب عن سعادته بتلقى المحافظة هذه الهدية العظيمة لأنه لا يوجد ما هو أعظم من كتاب الله.

وثمن السفير الهويشان دور اللواء محمد الشريف وتوجيهاته بالتعاون والتنسيق في كل ما يخدم العمل القنصلي بالقنصلية السعودية في الإسكندرية، كما أكد على أن هذه الهدية تأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين، وسمو ولي العهد واهتمامهم بنشر الإسلام الوسطى، ونشر كتاب الله في مختلف البلدان.

وقكلف المحافظ بتسيلم المصاحف لفضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لتوزيعها على المساجد التي يوجد بها نقص في عدد المصاحف.