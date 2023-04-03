اليوم السابع
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محافظة الإسكندرية تستقبل 4200 نسخة مصحف مهداة من قنصلية السعودية

الإثنين، 03 أبريل 2023 04:43 م
محافظة الإسكندرية تستقبل 4200 نسخة مصحف مهداة من قنصلية السعودية محافظة الإسكندرية تستقبل مصاحف من قنصلية السعودية
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، السفير مزيد محمد الهويشان قنصل المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية والمملكة العربية السعودية، وأهدت قنصلية المملكة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 4200 نسخة من المصحف الشريف لمحافظة الإسكندرية، لتوزريعها علي مساجد المحافظة عن طريق مسؤلي وزارة الأوقاف، وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم  .
 
وأكد محافظ الإسكندرية علي عمق وعراقة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مُعبرًا عن شكره للسفير والمملكة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما أعرب عن سعادته بتلقى المحافظة هذه الهدية العظيمة لأنه لا يوجد ما هو أعظم من كتاب الله.
 
وثمن السفير الهويشان دور اللواء محمد الشريف وتوجيهاته بالتعاون والتنسيق في كل ما يخدم العمل القنصلي بالقنصلية السعودية في الإسكندرية، كما أكد على أن هذه الهدية تأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين، وسمو ولي العهد واهتمامهم بنشر الإسلام الوسطى، ونشر كتاب الله في مختلف البلدان. 
 
وقكلف المحافظ بتسيلم المصاحف لفضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لتوزيعها على المساجد التي يوجد بها نقص في عدد المصاحف.
محافظة الإسكندرية تستقبل مصاحف من قنصلية السعودية (1)
محافظة الإسكندرية تستقبل مصاحف من قنصلية السعودية (1)

محافظة الإسكندرية تستقبل مصاحف من قنصلية السعودية (2)
محافظة الإسكندرية تستقبل مصاحف من قنصلية السعودية (2)

محافظة الإسكندرية تستقبل مصاحف من قنصلية السعودية (3)
محافظة الإسكندرية تستقبل مصاحف من قنصلية السعودية (3)
 
 

 


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