رفع 290 حالة إشغال طريق فى حملات موسعة بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، على حرم الطريق العام إستهدفت شوارع النبوي المهندس ، مساكن الحرمين ، تقاطع شارعي 25 و 16 ، شارعي 10و 16 بعزبة اسكوت ، كوبري المندرة وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 78 حالة اشغال متنوع و21 حالة إشغال هالك.

ونفذ حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت مناطق الفلكي والسيوف شماعه وشارع مصطفي كامل حتي شارع 45، شارع القاهره ، شارع سيف وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 90 حالة إشغال متنوع و50 حالة إشغال هالك

واستمرارا للتمركزات بمحيط ميدان محطة مصر لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى تابعت عزة سعد رئيس حي وسط التمركزات بشوارع:الخديوى ,كنج عثمان ، الخازن،ابن زيتون،النبي دانيال ، ايزيس،ابن الخطاب، الميرغني ، بولانكي، الشهداء والميناء الشرقية ، والنبي دانيال وبني أمية ، وذلك للسيطرة علي تلك المناطق ومنع عودة الاشغالات ، وأسفرت عن ضبط 550 حالة إشغال متنوع و 90 حالة إشغال هالك

وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات إستهدفت بشاير الخير 1 ، 2 بغيط العنب ، بشاير الخير 3 ، 5 بالقباري وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 22 حالة إشغال متنوع ورفع وإزالة كافة الفروشات والباعه الجائلين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة كافة الإشغالات مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.



