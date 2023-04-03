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ماكرون يزور الصين 5 أبريل.. والحرب الأوكرانية على رأس قائمة المباحثات

الإثنين، 03 أبريل 2023 10:55 ص
ماكرون يزور الصين 5 أبريل.. والحرب الأوكرانية على رأس قائمة المباحثات ماكرون
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية الاثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الصين في الفترة من الخامس إلى السابع من أبريل.
 
وكانت المفوضية الأوروبية قالت إن رئيستها أورسولا فون دير لاين ستلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على غداء عمل الاثنين 03 أبريل، فيما يستعدان لزيارة مشتركة إلى الصين في وقت لاحق هذا الأسبوع.
 
وذكر المتحدث باسم المفوضية إريك مامر في تغريدة الاثنين أن فون دير لاين وماكرون سيناقشان قضايا من بينها حرب روسيا على أوكرانيا وشؤون الطاقة والاستعدادات لزيارتيهما للصين، بما في ذلك اجتماعهما المشترك مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
 
وقبيل زيارتها للصين هذا الأسبوع مع ماكرون، قدمت فون دير لاين، تقييمًا للسياسات الصينية،  قالت فيه إن الصين صارت أكثر قمعية في الداخل وأكثر تشددا في الخارج، وحلت حقبة من الأمن والسيطرة مكان حقبة الإصلاح والانفتاح حيث يُطلب من الشركات في الصين المساعدة في عمليات جمع المعلومات المخابراتية الحكومية.
 
 

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