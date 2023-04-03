فرص عمل للشباب فى الجيزة برواتب مجزية ومزايا تأمينية.. اعرف طريقة التقديم

كتبت - مرام محمد

يسعى كثير من أبناء محافظة الجيزة إلى البحث عن فرص عمل قريبة من محل إقامتهم وتتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية، وعليه يعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة بصفة دورية عن فرص عمل ووظائف للشباب من الجنسين في تخصصات ومجالات مختلفة وبرواتب مجزية ومزايا تأمينية.

وفي هذا الإطار، كشف الجهاز عن توافر فرص عمل للشباب في إحدى شركات الأنظمة الأمنية للعمل كمراقبى أمن داخل مباني وزارة الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بمزايا تشمل توفير سكن بالهرم، ومواصلات من ميدان الجيزة.

وأوضح الجهاز شروط الوظائف المطلوبة، مشيرا إلى أن الوظائف تشترط مؤهل بداية من محو أمية، وأن يتراوح سن المتقدم ما بين 18 و 55 سنة، علما مدة العمل 12 ساعة والإجازات 4 أيام شهريا.

وأعلن الجهاز توافر فرص عمل للذكور فقط بفرعي أحد المطاعم في مدينة الشيخ زايد وحدائق الأهرام، بمزايا تشمل مرتبات مجزية + إضافي، وتأمين طبي واجتماعي.

وأشار إلى أن الوظائف المطلوبة "عضو فريق"، وتشترط للتقديم أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل من متوسط، ولديه موقف من التجنيد، وأن يتراوح سنه ما بين 21 و 33 سنة، منوها بأن الوظائف لا تقبل الطلبة، وفترة العمل 9 ساعات.

وحدد الجهاز مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، موضحا أن على الراغبين في التقدم للوظائف الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

ولفت إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

وفي سياق متصل، كشفت نشرة التوظيف الصادرة عن وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل لجميع المؤهلات في إحدى شركات الأمن والحراسة بمنطقة الهرم للعمل في المواقع التالية:

-كومبوند بمدينة 6 أكتوبر.

-مخازن معدات بمدينة 6 أكتوبر.

-خط المترو الجديد.

-أسيوط الجديدة.

-مخازن معدات بمحافظة المنيا.

-بني سويف.

-طريق الضبعة.

وأشارت إلى أن الوظائف المطلوبة (500) فرد أمن تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 45 سنة، وذلك بمزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي ومواصلات وإقامة ومرتب 3500 جنيه.