نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بالعياط

كتبت - مرام محمد

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة العياط؛ للوقوف على نسب التنفيذ وتسريع وتيرة العمل، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد نائب المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بالعياط، وتشمل رصف شارع محمد فؤاد أبو هميلة وتركيب بلاط الإنترلوك لـ52 شارعا بمتفرعاتها ومنطقة غرب العياط، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال.

كما تابع النائب تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة بالشارع والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لبدء أعمال رصف الشارع.

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع المخفضة بمدينة العياط، موجها بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المعرض والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة داخل المعرض.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية العميد محمد أبو الحسن رئيس مركز العياط والمهندس أنور معوض المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولي شركة مياه الجيزة ومسؤولي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.