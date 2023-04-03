فتيات بنى سويف يشاركن فى ملتقى ريحانة بوزارة الشباب والرياضة

تشارك مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف فى فعاليات ملتقى ريحانة والذى تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، وقال مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف أن مديرية الشباب بالمحافظة تشارك فى الفاعليات ممثلة فى فريق يشرف علية غادة شحاته مشرفة البرنامج ومشاركة 5 فتيات وهن:"تغريد حمدى إسماعيل، كارين هانى ناجى، جنا هانى فتحى عبدالعظيم، حبيبة على، روضة أحمد محمد".

واضاف مصطفى ابراهيم أن فاعليات ملتقى ريحانة يتم تنفيذه بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى الفترة من 1 إلى 6 أبريل الجارى، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى التدريب ووضع خطة حول تنفيذ ورش عمل بوحدة "ريحانة" ببنى سويف وتهدف الوحدة الثقافة العامة وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة للفتيات تدعيما لأهمية دور الفتاه فى المجتمع.

وأكد مصطفى ابراهيم أن البرنامج شمل عددا من ورش العمل والمحاضرات والأنشطة التى تهدف إلى توعية ودعم الفتيات وحثهن على المشاركة المجتمعية والتعريف بحقوقهن فى التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية ورؤية نماذج رائدة ومشرفة من نجاحات المرأة فى المجالات المختلفة.

وأثنى وكيل وزارة الشباب والرياضة على الفريق الممثل لمحافظة بنى سويف، مشيرا إلى مشاركة الطليعة تغريد حمدى فى عرض نموذج محاكاه القيادة النسائية.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وإشراف وتوجيهات مصطفى إبراهيم مدير المديرية ناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب وعلى حسن مدير إدارة تنمية النشء.