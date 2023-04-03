اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 10:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تدشين فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الحوار الوطنى بمركز باريس فى الوادى الجديد

الإثنين، 03 أبريل 2023 09:26 ص
تدشين فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الحوار الوطنى بمركز باريس فى الوادى الجديد جانب من الحدث
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أولى فعاليات اليوم الأول بملتقى الحوار الوطنى لبرلمان الشباب بمركز شباب باريس بمشاركه 40 عضو من أعضاء البرلمان، بحضور عبد الناصر صالح رئيس مركز باريس، وحاضر فيها المدرب محمود محروس عبد الوهاب، متحدثاً عن التعريفات الشاملة والمناقشات والردود على جميع التساؤلات، ومناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، كمنصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل. 
 
وبدأ الحوار بتعريف الدعوة التى انطلقت لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع. 
 
وشرح تعريف بالنسخة الثانية لملتقى الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى. 
 
 
 


 

 


الوادي الجديد

منتدى الحوار الوطنى

الشباب والرياضة بالوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة