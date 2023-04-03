تدشين فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الحوار الوطنى بمركز باريس فى الوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نفذت مديرية الشباب و الرياضة بالوادى الجديد ، أولى فعاليات اليوم الأول بملتقى الحوار الوطنى لبرلمان الشباب بمركز شباب باريس بمشاركه 40 عضو من أعضاء البرلمان، بحضور عبد الناصر صالح رئيس مركز باريس، وحاضر فيها المدرب محمود محروس عبد الوهاب، متحدثاً عن التعريفات الشاملة والمناقشات والردود على جميع التساؤلات، ومناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، كمنصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وبدأ الحوار بتعريف الدعوة التى انطلقت لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

وشرح تعريف بالنسخة الثانية لملتقى الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.





