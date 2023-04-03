اليوم السابع
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ضبط 8 شركات ومخازن ومحال غير مرخصة فى حملات أمنية

الإثنين، 03 أبريل 2023 01:10 م
ضبط 8 شركات ومخازن ومحال غير مرخصة فى حملات أمنية وزارة الداخلية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة، استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "البحيرة".
 
أسفرت جهودها فى مجال (حماية الثروة الزراعية "الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية")، عن ضبط (2 شركة، مخزن، 5 محال)، بمضبوطات بلغت (32,5 طن "أسمدة ومخصبات زراعية " - 4566 " عبوة مبيدات ومخصبات زراعية- 12طن مبيدات زراعية – 500 عبوة مبيدات زراعية – 6 طن أدوية بيطرية ) بدون بيانات ومجهولة المصدر وبدون ترخيص من الجهات المختصة.

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