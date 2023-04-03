ضبط 6 أشخاص بينهم 4 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج محود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة قسم أول سوهاج بين طرفين بسبب خلافات الجوار وضبط 6 من المشاركين فيها من بينهم 4 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها نتج عن المشاجرة إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبن من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعقيد مفتش مباحث قسم أول سوهاج، وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين دائرة قسم أول سوهاج حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " بدرى ع ج ع - 26 سنة عامل مصاباً " بجرح قطعى بالصدر "، وعاطف م ا س 27 سنة سائق مصاباً " بجروح قطعيه بالرقبة والصدر والساقين "، ورجب م ا س 29 سنة سائق.

وبين "طرف ثان" محمود ع ح ا 30 سنة عامل مصاباً " بجرح قطعى باليد اليمنى "، ومصطفى ع ح ا 23 سنة عامل مصاباً " بجرح قطعى باليد اليسرى "، وعارف ح ا 67 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثانى سلاح تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوة عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.