المشدد 10سنوات لشخص و6 أعوام لآخر أتجرا فى الهيروين والحشيش بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم ""ي.اع"، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم "ا.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين والحشيش ومقاومة السلطات بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى، ووئام سامى نجيب، وبأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها، قيام المتهمين بالاتجار فى المخدرات وترويج بضاعتهما على زبائنهما وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المنهمين وبحوزتهما 103 لفافة من الهيروين و20 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع وأثناء قيام ضابط المباحث بالقبض عليهما قاما بدفعه محاولين الفرار ووجهت إليهما النيابة تهمة مقاومة السلطات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ر" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "س.ع" بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى على المجنى عليها بأن شل مقاومتها وضربها بمطواة مما أسفر عن إصابتها بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.